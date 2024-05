Najgorszy moment na koszenie trawy. Opłakane skutki

Majówka już za nami, a wraz z nią rozpoczął się kilkutygodniowy sezon na grillowanie - organizowane najczęściej w przydomowych ogródkach. Wcześniej jednak wiele osób pozbywa się rosnącej w nich trawy, tłumacząc to m.in. chęcią utrzymania ładnego wyglądu. To ogromny błąd.

Sir David Attenborough zachęcił więc do zrezygnowania z koszenia trawy w maju i opóźnienia tego o kilka tygodni. Dzięki temu ochronimy owady zapylające oraz dzikie kwiaty, które wykorzystują nasze trawniki i łąki do rozwoju i tworzenia swoich gniazd.

