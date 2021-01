Jest pierwszą pastorką metodystów w Polsce. "Najlepiej byłoby wszędzie dopuścić kobiety"

– Każdy Kościół ma swój sposób przygotowywania do pracy duchownego. W naszym zaczyna się od praktyki. Kandydat posługuje 'na próbie' – jest probatorem albo probatorką. Najkrócej trwa to 2 lata, w moim przypadku trwało 7 – mówi Zuber w rozmowie z portalem "Aleteia". – Miałam ukończone studia teologiczne, zdane egzaminy itd. Wszystkiego dopełniłam, ale pojawił się opór przed ordynowaniem kobiety. Powodem była dyskryminacja.

Pastorka mówi wprost o zniechęcaniu kobiet do posługi i że jej zdaniem, jest to "specyfika polskiej mentalności", bo w innych krajach, nawet tych za miedzą, jest pełno pastorek. – Państwa europejskie można wyliczać bez końca, mają już wieloletnią praktykę ordynowania kobiet na prezbiterki. W Polsce jest inaczej i mam tu też na myśli inne Kościoły ewangelickie – wyjaśnia.

Mąż Moniki również jest pastorem, ale większej parafii w Ełku. – Moja jest na wsi i ma inną specyfikę. W Ełku mu pomagam – jestem na nabożeństwach, wygłaszam kazania, współpracuję przy różnych inicjatywach – tłumaczy. Na pytanie, ile prezbiterek metodystek jest w Polsce, odpowiada krótko, że tylko ona. – Druga pani jest na próbie. To jej drugi rok więc może niedługo będzie ordynowana na prezbiterkę – dodaje.

Zuber uważa, że bycie pastorką daje kobiecie możliwość pracy z ludźmi. – Pastor wspiera, dodaje skrzydeł, jest powiernikiem… Mnie to daje największą satysfakcję. Kobiety mają naturalne predyspozycje do pracy duszpasterskiej – przekonuje. – Największą przeszkodą dla równości kobiet i mężczyzn w chrześcijaństwie jest myślenie, że Bóg działa tylko przez duchownego, a bycie osobą duchowną to jakiś przywilej. Niedocenianie osób świeckich, kobiet i mężczyzn – zauważa.