Antoni Pawlicki uderza w "obrońców życia". Mieli mu grozić śmiercią

– Samochód jeździ po mieście, a przechodnie słyszą homofobiczne hasła i teorie (…). Moim zdaniem to oszczerstwa, a komunikat jest skonstruowany tak, by oddziaływał na emocje, manipulował i skłócał ludzi. (…) Całe zdarzenie nagrywałem. Część filmu zamieściłem w sieci – nie tę najbardziej drastyczną i wylało się na mnie wiadro pomyj. Nigdy nie doświadczyłem takiego hejtu – opowiada Pawlicki dziennikarce "Twojego Stylu".

Antoni Pawlicki o "obrońcach życia"

Aktor nie kryje oburzenia tym, co go spotkało po publikacji nagrania. – Ludzie, rozumiem, że macie inne poglądy, ale żeby tak obrażać? Grozić mi śmiercią? Jak to się ma do postulatów "obrony życia"? – pyta zdenerwowany Pawlicki. W wywiadzie przyznaje, że cała sytuacja mocno się na nim odbiła. Zaczął zastanawiać się, czy nie będzie miał przez to problemów zawodowych.