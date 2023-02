Pracują w call center. To słyszą od klientów

Choć opinie o tego typu pracy nie są najlepsze, firmy wciąż prowadzą rekrutacje, a my odbieramy telefony z propozycjami nabycia czegoś nowego. I o ile call center to szeroki worek i nie każdy konsultant telefoniczny zajmuje się sprzedażą, to jednak i na tych stanowiskach pracują ludzie, którzy po prostu dobrze wykonują swoje obowiązki. Często w specyficznych warunkach, narażeni na zły humor klientów oraz ich agresywne odzywki.