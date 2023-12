Jest w każdej pralce. Nie każdy wie, co oznacza "II" w szufladzie

Większość pralek automatycznych, które mamy w swoich mieszkaniach posiada szufladki z trzema przegrodami. W jednej z nich powinien wylądować proszek, w drugiej środek do zmiękczania tkanin, a w trzeciej proszek do prania wstępnego. Chociaż wiemy o istnieniu tych komór, wciąż przed włączeniem pralki pojawia się zagwozdka - gdzie należy dodać proszek, a gdzie płyn do prania?