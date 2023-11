Najgorszy błąd w czasie prania kurtki. Będzie do wyrzucenia

Zanim zima na dobre rozpocznie się w Polsce, a temperatura spadnie poniżej zera, warto odświeżyć ciepłe ubrania. Jeśli chcemy zadbać o dobry wygląd puchowych płaszczy czy kurtek, zazwyczaj unikamy pralki. Okazuje się jednak, że obejdzie się bez oddania puchówki do pralni chemicznej.

Zanim jednak wrzucisz ją do bębna pralki, sprawdź wewnętrzne metki. Jeżeli producent zezwala na pranie mechaniczne, możesz śmiało odświeżyć ją, pamiętając o poniższym triku.

Jak uprać kurtkę puchową w pralce?

Przed upraniem puchówki sprawdź, czy nic nie zostało w jej kieszeniach. Następnie zasuń wszystkie suwaki i pozapinaj guziki. Potem przewróć kurtkę na lewą stronę. Zanim umieścisz ją w pralce wstaw ją na chwilę do zimnej wody i lekko ją przygnieć. W ten sposób usuniesz nadmiar powietrza, który znajduje się w wypełnieniu kurtki.

Teraz możesz umieścić kurtkę w bębnie pralki. Czas na najważniejszą rzecz, która uchroni puchówkę przed odkształceniem. Do środka pralki dodaj kilka piłeczek tenisowych. To właśnie one spowodują, że puch nie zlepi się, a kurtka szybko wróci do swojego pierwotnego wyglądu. Piłeczki kosztują kilka złotych, a sprawią, że puchowe okrycia zachowają swoją strukturę. Do tego ulubione płaszcze czy kurtki będą czyste i pachnące.

Zwróć uwagę na program prania

Każda kurtka posiada wskazówki dotyczące prania na dołączonych metkach lub etykietach. Przeważnie puchówki powinno się prać w jak najniższej temperaturze, dlatego też nie przekraczaj 30 stopni. Zwróć też uwagę na liczbę obrotów podczas wirowania. W tym przypadku powinno wynosić około 400-600.

Zwykły proszek lub płyn do prania to nie najlepszy wybór. Zapomnij też o kapsułkach do prania. Piorąc puchówkę, warto używać specjalnych emulsji do prania puchowych ubrań. Te znajdziesz drogeriach w mniejszych i większych opakowaniach. W trakcie odświeżania kurtki zrezygnuj z płynu do zmiękczania tkanin.

