Julia Wieniawa urządza trzecie mieszkanie. Na ścianie chce powiesić wielką makramę

Mimo młodego wieku Julia Wieniawa jest już właścicielką kilku nieruchomości. Choć jak twierdzi, na co dzień jest bardzo zajęta – m.in. rozwijaniem swojej marki kosmetycznej czy treningami do kolejnych odcinków "Tańca z gwiazdami" – wciąż znajduje czas, by urządzić swoje kolejne mieszkanie. Ma już na nie pomysł.

Julia Wieniawa zdradziła, jak będzie wyglądało jej mieszkanie (ONS, Fot: Pawel Kibitlewski)