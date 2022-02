Karolina Domaradzka o stylizacji Michała Szpaka. "Koszmarny look"

Karolina Domaradzka komentuje stylizację Michała Szpaka

Szalona kreacja Michała Szpaka wpadła w oczy chyba wszystkim. Także Karolinie Domaradzkiej. "Ojojoj, a co tu się od*ebało". Nie ma to jak pobłażliwość dla nietrafionych wyborów odzieżowych i tłumaczenie ich czyjąś osobowością oraz estradą. To, że moda sceniczna rządzi się swoimi prawami, wszyscy wiemy, tylko że tutaj nie widać żadnych praw. To jest raczej notoryczne bazprawie! Totalny Dziki Zachód. Mentalna przemoc i bałagan. Warcholstwo oraz bezhołowie. A jak ktoś się przyczepi, to się mu powie, że nie wie, o czym mówi. Koszmarny look. Przebranie" – napisała stylistka na swoim InstaStory.