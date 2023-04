Katarzyna Cichopek skrytykowana przez blogerkę. Jej zdaniem wprowadza fanów w błąd

Katarzyna Cichopek zdradza sekret swojej urody

Nie jest tajemnicą, że odpowiednio dobrana pielęgnacja, to klucz do pięknego wyglądu skóry. Dla wielu to także sposób na wielkie pieniądze. Katarzyna Cichopek od lat jest nie tylko aktorką, ale również prawdziwą bizneswomen. Ostatnio zaskoczyła fanów informacją, że stworzyła nową markę kosmetyczną.