Dotarły do Polski z Afryki. Są wyjątkowo groźne

Pod koniec marca informowaliśmy, że tzw. kleszcze-giganty, które wcześniej widziano jedynie w Afryce i Azji, pojawiły się w Niemczech . Zarówno niemieccy naukowcy, jak i badacze z Cambridge ostrzegali, że egzotyczne pajęczaki mogą się szybko przemieścić do innych krajów centralnej i wschodniej Europy. Tak też się stało. Afrykańskie kleszcze wędrowne zaobserwowano w lasach na Dolnym Śląsku.

O zaobserwowanych przypadkach afrykańskich kleszczy w Polsce poinformowali naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Kleszcze z gatunku Hyalomma, nazywane również kleszczami wędrownymi, prawdopodobnie dostały się do Polski razem z powracającymi do naszego kraju ptakami wędrownymi. Są jednak znacznie groźniejsze niż "zwykłe" kleszcze, jakie już znamy. Roznoszą śmiertelne choroby.