Zagotuj i wylej w ogrodzie. W mig rozprawisz się z kleszczami

Kleszcze, mimo swoich niewielkich rozmiarów, mogą siać prawdziwe spustoszenie w naszym organizmie. To właśnie one przenoszą różne groźne choroby, w tym m.in. boleriozę, która może mieć dla nas tragiczne skutki.

Wystarczy, że przygotujesz domowy oprysk na kleszcze. Wszystko, czego potrzebujesz to czeremcha zwyczajna, którą należy umieścić w garnku. Następnie trzeba zalać ją wodą i zagotować. Gdy doprowadzimy do wrzenia, musimy jeszcze potrzymać wszystko na ogniu przez ok. 30 minut. Kiedy woda stanie się czerwona, wystarczy już tylko ostudzić powstały preparat i przelać do butelki z atomizerem.