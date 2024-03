Są już w Niemczech. Naukowcy są pewni, że dotrą do Polski

Jak dochodzi do ugryzienia? Kleszcze-giganty nie "czają się" na trawie. Są w stanie pokonać nawet kilkaset metrów do potencjalnego żywiciela. Podczas ugryzienia, wydalają odchody na skórze człowieka. Bakterie dostają się do krwiobiegu, a następnie osadzają w sercu i nerkach. Niszczą naczynia krwionośne i powodują stany zapalne.