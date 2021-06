Kobieta na ścieżce zmiany. Przejdź ją z Women Update i dołącz do świata IT

Nie ma żadnego racjonalnego powodu ku temu, żeby akurat w tych branżach pracowało tak mało kobiet. Natomiast kobiety stanowią zaledwie 15 proc. wszystkich pracowników z sektora IT. Jak podaje NoFluffJobs - portal z ofertami pracy w IT - w stosunku do zeszłego roku liczba ofert pracy wzrosła o 60 proc.! Tymczasem my kobiety same wykluczamy się z tego rynku, twierdząc, że to nie dla nas i że niewiele potrafimy tam zdziałać. Sama też miewałam wątpliwości czy branża IT jest dla mnie. Na szczęście spotkałam wiele kobiet "po drugiej stronie", które zachęcały mnie do zmiany.