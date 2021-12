Kobiety nienawidzą swoich ciał po porodzie. "Żałuję, że tak mało się o tym mówi"

"Stosowałam wszystkie możliwe preparaty z górnej półki na rozstępy, a moje ciało i tak nie dało rady. Po porodzie miałam sporo komplikacji i odwiedzałam różnych specjalistów. Za każdym razem, gdy się rozbierałam do badań, otrzymywałam spojrzenie mówiące: "Mój Boże, jak ja ci współczuje". To politowanie sprawiło, że to, co mnie spotkało, jest niemal kalectwem, a przecież to tylko ciało ozdobione znakami nowo powstałego życia - napisała jedna z internautek.