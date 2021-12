Ashley Graham pokazała odważne nagie zdjęcie. "Ciało kobiety to cud"

Modelka wiele wpisów poświęca na to, aby zachęcać kobiety do akceptacji własnego ciała. Często mówi o tym, że nie jest to łatwa droga - ale jedyna słuszna. Sama nie ma problemu z tym, że przytyła; tym bardziej, że wiąże się to z powitaniem na świecie kolejnych maluchów. Przytaczając jeszcze raz słowa koleżanki Ashley po fachu - ciało kobiety jest cudem, które powinno być powodem do dumy, a nie stanowić obiekt obraźliwych dyskusji.