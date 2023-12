"Trochę ryzykują." Komorowski krytukuje feminatywy

Stwierdziła, że jest to bardzo groźne zjawisko, które jej zdaniem służy do przejęcia kontroli nad ludźmi. "Możemy sobie żartować, ale to, co obserwujemy, czyli wprowadzanie nowomowy do urzędów państwowych jest niczym innym niż realizacją neomarksistowskich teorii zakładających przejmowanie języka. Obserwujemy to już od dawna w wielu krajach Zachodu. To bardzo niebezpieczne zjawisko, bo lewica poprzez zapanowanie nad językiem chce zapanować nad społeczeństwem. Nie możemy na to pozwolić" - dodała była premierka.