Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Inspiracje + 7 koronkakoronkowa bieliznakoronkikoronkowa koszulkaporadnik kupującegoseksowna bieliznazakupowe inspiracje Magdalena Tatar 2 godziny temu Koronkowa bielizna. Kwintesencja seksapilu w najlepszym wydaniu Siateczka splątanych nitek, która symbolizuje seksapil – to właśnie koronka. Misterne plecionki latami tworzyły wzory delikatnych, półprzezroczystych tkanin dostępnych tylko bogatym. Teraz są dostępne dla wszystkich, a w czasie sezonowych obniżek są nawet 70 proc. tańsze. Oto nasze inspiracje. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Delikatna koronka może zdobić bieliznę i odzież (iStock.com) Wódź na pokuszenie… Rutyna bieliźniana jest równie zabójcza, co noszenie codziennie tego samego zestawu ubrań. To nic, że teraz seksowne staniki i majtki nosimy pod grubymi swetrami, bo same w sobie podnoszą naszą samoocenę i poprawiają samopoczucie. Koronkowa mgiełka zdobi odzież na co dzień i wieczorowe kreacje, ale to bielizna z koronek pokazuje całe ich piękno. Delikatna struktura świetnie podkreśla kobiecą urodę, a prześwity eksponują naturalny kolor skóry. Na przekrój bieliźnianej rutynie – koronki Klasyczne modele staników z gładkimi miseczkami i prostymi ramiączkami czasem się nudzą, a czasem nie spełniają swojego zadania. Nie każdej kobiecie odpowiada efekt nienaturalnie okrągłej piersi w biustonoszu z wypełnieniem. Alternatywą są biustonosze koronkowe, które nie zniekształcają piersi, lecz podkreślają ich naturalny kształt. Takie modele kupimy często w zestawach z koronkowymi stringami, majtkami lub bokserkami. Zakryte, ale odkryte – sekret koronki Delikatny urok subtelnie splecionych nitek na skórze i rozbudzające wyobraźnię prześwity – to właśnie cechy, które uczyniły z koronek element mody bieliźnianej. Najbardziej fantazyjne biustonosze, majtki, body i pasy do pończoch z koronką tworzy się z minimalnych skrawków materiału, ale dzięki temu, że są to staranie wyselekcjonowane fragmenty wysokiej jakości przędzy i tkanin – powstaje z nich bielizna jedyna w swoim rodzaju. Satysfakcja z samego posiadania koronkowej bielizny na sobie to jeden ze starych, sprawdzonych sposobów na dodanie sobie nieco kobiecości, seksapilu i powabu. Takie rzeczy w szafie prawdziwej kobiety powinny się znaleźć choćby w symbolicznej formie, bez względu na to, czy częściej nosisz sukienki, czy sportowe bluzy. 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne