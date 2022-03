Koszulki polo męskie w sportowych i eleganckich stylizacjach. Zobacz, jak je nosić w tym sezonie!

Koszulka polo to jeden z nielicznych elementów męskiej garderoby, która doskonale łączy sportowy casual z klasyczną elegancją. Dzięki temu można włączać ją do przeróżnych stylizacji na wiele okazji. Męska polo jest wygodna, praktyczna i ponadczasowa. Nic dziwnego, że co sezon znajduje się w kolekcjach najważniejszych domów mody, a także popularnych sieciówek czy butików. Nie masz takiej koszulki w swojej kolekcji? Zastanawiasz się, jaką wybrać i jak ją nosić na różne sposoby? Przejdź do lektury poniższego tekstu.