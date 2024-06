Biją na głowę pelargonie. Kwitną przez niemal pół roku

W Polsce dostaniemy najczęściej petunie jednoroczne , które uprawiane są z rozsady. Zazwyczaj jest traktowana jako roślina doniczkowa na balkonach czy tarasach, ale z powodzeniem klimatyzuje się w ogrodach. Co ważne, petunie kwitną od później wiosny aż do samych pierwszych przymrozków , jeśli tylko właściwie o nie zadbamy.

Wsyp pod różę, a nie do kosza. Bujnie rozkwitną i przetrwają do zimy

Jeżeli widzimy, że nasze sadzonki zaczynają słabnąć i usychać, przygotujmy domową odżywkę do petunii. Jedyne, co potrzebujemy to banan i woda. Świeżą bananową skórkę kroimy na mniejsze kawałki i zalewamy litrem ciepłej, ale nie gorącej wody. Pozostawiamy ją do namoczenia na kilka dni.