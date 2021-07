"Łagodna cesarka". Coraz więcej kobieta korzysta z tego rodzaju porodu

- Łagodna cesarka to przełom. Musimy przywrócić kobietom narodziny. Kobiety potrzebują opcji i wyborów, autonomii i szacunku. Zostanie matką to jedno z najbardziej doniosłych wydarzeń w życiu kobiety – zasługuje na to, by mieć jak najlepszy poród - mówiła w rozmowie z portalem Mother.ly amerykańska położna, Diana Spalding.