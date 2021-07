Rozpustne lato 2021."Szczepienia i widmo czwartej fali sprawią, że życie seksualne rozkwitnie"

Patrycja Wonatowska, seksuolog: Latem rozkwita życie seksualne i to na pewno da się we znaki. Ludzie marzą o powrocie do swoich przyzwyczajeń, chęci podróżowania i eksplorowania nowych miejsc, poznawania nowych osób. Dodatkowo, spotęgowane to jest aktualną wolnością i piętnem ewentualnej czwartej fali koronawirusa. Wszystko to razem wzięte powoduje, że tego lata przypomnimy sobie o seksie.