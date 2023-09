Łagodny powrót do szkoły bez presji. Jak pomóc dziecku i sobie?

Jak pomóc dziecku?

1. Przede wszystkim rozmawiając i słuchając. Wiem, jest tyle do zrobienia przed rozpoczęciem roku, a może właśnie na nic nie ma czasu, gdy trzeba zajmować się dzieckiem i pracą. Znajdź jednak czas na to, by w pełnym skupieniu i uwadze porozmawiać z dzieckiem o zbliżającym się roku szkolnym. Pytaj i więcej słuchaj, niż mów. Odkładaj telefon, gąbkę do zmywania, pilota, gdy dziecko poruszy jakiś wątek szkolny choć 10 minut słuchaj w pełnym skupieniu. Mail do napisania nie ucieknie, a ta chwila, w której dziecko chce się zwierzyć - owszem. Bądź dostępna i nie oceniaj. Pokazuj, że to w porządku się bać, mieć tremę, czuć się niepewnie. Pokaż, że Ty też tak miałaś, gdy szłaś do nowej pracy, na nowy kurs czy zdobywałaś jakiekolwiek nowe doświadczenie. Opowiedz, co Ci pomagało i jak sobie radziłaś z sytuacją. Dziecko zobaczy wtedy, że to, co czuje, jest normalne i spotyka każdego. Że to w porządku się bać i próbować ten strach pokonać.