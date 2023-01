Lenka i Jan Klimentowie tworzą zgrany duet. W przeszłości mieli jednak kryzys

Lenka i Jan Klimentowie o kryzysie w związku

Jan Kliment popularność w Polsce zdobył dzięki występom w "Tańcu z gwiazdami". W pewnym jednak momencie w mediach pojawiły się plotki o romansie tancerza. Choć okazały się nieprawdą, pociągnęły za sobą pewien kryzys. Jak wyznał tancerz m.in w programie "The Story Of My Life" - najpierw obiecał Lence, że nie weźmie udziału w kolejnej edycji, a później słowa nie dotrzymał, przez co rozstali się na pół roku.