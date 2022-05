Ma dwóch synów. "Nigdy nie powiem, że macierzyństwo jest proste"

W końcu nie ma zgadywanek, są rozmowy. Uważam, że dziecku należy się szacunek, bez względu na jego wiek. Lubię dzieci traktować "normalnie". Denerwowałam się, gdy ktoś zwracał mi uwagę: "Nie mów tak do niego, on tego nie rozumie". Takie słowa nigdy nie padły z moich ust. Nigdy też nie uprawiałam tzw. baby talk. Mówiłam "co", a nie "cio". Myślę, że to bardzo ważne, by mówić do dzieci prawidłowo i traktować je poważnie, choć adekwatnie to stopnia rozwoju.