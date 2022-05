Włożyła mini na komunię syna. Takie słowa usłyszała od teściowej

Dobra technika na "dobre rady"

- Warto zacząć od samodzielnego oznaczenia sobie, co dla nas znaczy być dobrą matką. Można nawet wypisać sobie: "Jestem dobrą matką, gdy..." i podążanie za tymi kryteriami. Jeżeli ktoś nam podsuwa jakiś komentarz, to możemy go wziąć po rozwagę. Sprawdzić, czy to się mieści w naszych kryteriach dobrej matki. Można zapytać siebie: "Czy to jest w ogóle dla mnie jakaś wartość? Czy to jest dla mnie ważne?". Wówczas mogę to przyjąć i odpowiedzieć: "Dzięki, nie pomyślałam o tym" albo odrzucić i powiedzieć sobie: "To nie jest moje" — tłumaczy psycholożka.