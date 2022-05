Zarobki Mamy Ginekolog zwalają z nóg. A zaczęło się od Instagrama

Mama Ginekolog zaczynała od Instagrama

Zaczęło się od prowadzenia profilu na Instagramie, przeszło przez pakowanie paczek w garażu, aż do stworzenia prawdziwego biznesu. Nicole Sochacki-Wójcicka i jej mąż doszli do wszystkiego, czym dziś mogą się pochwalić, dzięki ciężkiej pracy i cierpliwości. Jeszcze cztery lata temu Jakub Wójcicki (mąż Mamy Ginekolog - przyp. red.) pakował paczki sam, a ich pierwszy pracownik jako wynagrodzenie otrzymał... łóżko. Teraz to już przeszłość. Ich produkty kupują nie tylko kobiety z Polski, ale i z krajów europejskich.