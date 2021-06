Ma największe zasięgi w polskim Internecie. Kim jest Maria Jeleniewska?

Ciężka praca i łut szczęścia

Maria Jeleniewska przyznaje, że od początku poświęcała rozwojowi swojego konta wiele czasu. Miała intuicję do światowych trendów. Wiedziała, co interesuje nastolatki za granicą. Podpatrywała triki sławnych influencerów i pokazywała je Polakom. Ale to, co stoi za jej sukcesem, to zaangażowanie i autentyczność: - Chyba ważne było też to, że angażowałam społeczność. Prowadziłam live’y, odpowiadałam na wiadomości. Byłam dostępna dla moich obserwatorów, a w ich oczach było to coś niesamowitego. Od lat też opowiadam o tym, jak ogromną rolę odgrywa autentyczność. Jest to bardzo ważna cecha twórcy internetowego. Dlatego też od zawsze rozmawiałam z fanami, bo chciałam być dla nich tą normalną dziewczyną, która pogada z każdym - mówi gwiazda w wywiadzie dla "Ofeminin".