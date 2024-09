Ma polskie korzenie. "Babcia była stuprocentową Polką!"

"Trzy kolory. Niebieski", "Angielski pacjent" i "Czekolada" to filmy, w których mieliśmy okazję podziwiać Juliette Binoche, jedną z najsłynniejszych francuskich aktorek... o polskich korzeniach. Jej dziadkowie pochodzili z Częstochowy.

Pradziadkiem Juliette Binoche był Henryk Stalens, działacz społeczny, dyrektor Union Textiles, oznaczony Orderem Odrodzenia Polski. Jego syn, Andrzej ożenił się z Julią Heleną Młynarczyk, mieszkanką Częstochowy, aktorką Teatru Miejskiego im. A. Mickiewicza. Po wybuchu wojny opuścili Polskę i wyjechali do Francji.

Doczekali się syna Henryka i córki Moniki (urodziła się w Częstochowie), która odziedziczyła po matce miłość do teatru. Studiowała literaturę współczesną oraz historię sztuki na Sorbonie, jednak w późniejszych latach zajęła się reżyserią. Poślubiła francuskiego aktora i rzeźbiarza Jean-Marie Binoche, ojca Juliette.

Rodzina aktorki nigdy nie ukrywała polskich korzeni. Jej matka wystawiała sztuki Witkacego i Gombrowicza. Przez lata prowadziła wykłady we Francji poświęcone polskiej dramaturgii. W nowej rozmowie ze "Zwierciadłem" wyznała, że w jej domu często serwowano dania kuchni polskiej.

