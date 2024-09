Ma 60 lat i jest panną. Nie ukrywa, co naprawdę za tym stoi

Juliette Binoche to jedna z najpopularniejszych aktorek na świecie. Media nie bez powodu przyglądają się nie tylko jej dokonaniom artystycznym, ale również życiu prywatnemu, które bywało niezwykle burzliwe. Na zainteresowanie ze strony płci przeciwnej nie mogła jednak narzekać. Dlaczego w takim razie nigdy nie stanęła na ślubnym kobiercu? Odpowiedź na to pytanie zdradziła w rozmowie ze "Zwierciadłem".

Jej życie uczuciowe od lat wzbudza ogromne zainteresowanie. Juliette Binoche ma bowiem na swoim koncie kilka bardzo głośnych związków. Spotykała się m.in. z francuskim reżyserem Leosem Caraxem i aktorem Olivierem Martinezem. Żadna z tych relacji nie przetrwała próby czasu. To nie oznacza jednak, że gwiazda przestała szukać prawdziwej miłości.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!