Magdalena Adamowicz wspomina babcie. One były więźniarkami Auschwitz-Birkenau

27 stycznia przypada 75. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Z tej okazji Magdalena Adamowicz opublikowała w mediach społecznościowych wymowny wpis.

Magdalena Adamowicz opublikowała na swoim instagramowym koncie zdjęcia babci Stefani i prababci Marysi, które były więźniarkami Auschwitz-Birkenau od września 1942 r. do grudnia 1944 r. Następnie zostały przetransportowane do obozu Flossenbürg, gdzie przez pół roku były więzione w podziemiach. "Wytatuowane numery obozowe 26926 i 26925, które pozostały z nimi do końca życia, były symbolem piekła. Piekła, które pozostało na zawsze w ich sercach i umysłach" – napisała Adamowicz.