Magdalena Schejbal w soczystej zieleni. Nie pierwszy raz widzimy tę sukienkę

Magdalena Schejbal w soczystej zieleni

Na evencie obecna była plejada gwiazd: Karolina Pisarek-Salla, Patricia Kazadi, Natalia Kukulska, Monika Richardson, Karolina Gilon. Magdalena Schejbal na ten wieczór ubrała się w zieloną sukienkę o prostym kroju, sięgającą do połowy łydki. Ciekawym elementem kreacji były nieco bufiaste rękawy. To one sprawiły, że nie było nudno.