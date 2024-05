Masz w domu perski dywan? Może być wart fortunę

Przedmioty z PRL-u przeżywają obecnie swój renesans. W modzie są nie tylko meble, ale również dodatki. Sprzedając produkty w idealnym stanie, można liczyć na spory zastrzyk gotówki. Tak też jest w przypadku dywanów, o czym na Instagramie poinformował Michał Nowocin, który na co dzień zajmuje się sprzedażą antyków.

Jeszcze kilkanaście lat temu często można było je znaleźć w polskich domach. Nikt nie przypuszczał wtedy, że teraz będą prawdziwą "żyłą złota". Perskie dywany mogą bowiem być obecnie warte nawet kilka tysięcy złotych . Nic więc dziwnego, że wiele osób marzy o tym, by znaleźć tego typu model u siebie w piwnicy lub na strychu.

Ekspert nie ukrywa, że w cenie są przede wszystkim oryginalne, perskie dywany. W swoim filmiku podkreślił, że można w prosty sposób przekonać się, czy model, na który trafiliśmy, rzeczywiście się do nich zalicza.

Nowocin wyjaśnił, że często do tego typu dywanów przyczepiana była metka, na której znajdowała się informacja o jego pochodzeniu. Jeśli widnieje na niej napis "Iran" albo "Persian" możemy przypuszczać, że to rzeczywiście perski dywan.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!