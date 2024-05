Może być wart tysiące. Po tym poznasz, czy jest autentyczny

Michał Nowocin, który na co dzień zajmuje się sprzedażą antyków, na swoim instagramowym profilu wymienił kilka rzeczy, dzięki, którym możesz szybko rozpoznać prawdziwy perski dywan od podróbki.

Na nagraniu Michał Nowocin pokazał także inny dywan, który posiadał skórzany pas. Ekspert wyjaśnił, że jest to droższy egzemplarz, lecz również wyższej jakości. - Skóry naturalnej nie dodaje się do słabych dywanów - zaznaczył specjalista.

Influencer zaznaczył również, że słyszał o handlarzach, którzy kupują stare, autentyczne dywany i sprzedają je do pałaców. Według Nowocina takie dywany mogą być warte kilka lub kilkanaście tysięcy złotych, dlatego warto sprawdzić, co znajduje się w domach dziadków lub rodziców.

