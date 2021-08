Matylda Damięcka jednym, celnym słowem o sytuacji w Afganistanie. Znowu trafiła w sedno

Talibowie przejmują władzę w Afganistanie. Zajmowali kolejne prowincje i główne miasta, w końcu doszli do Kabulu. Prezydent Afganistanu Aszraf Ghani opuścił kraj. "Talibowie jasno dali do zrozumienia, że aby mnie wypędzić, są gotowi do krwawego ataku na Kabul i jego mieszkańców. Chcąc zapobiec rozlewowi krwi, postanowiłem odejść" - napisał.