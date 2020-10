WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 3 matylda damięckanowe obostrzeniakoronawirus oprac. Katarzyna Dobrzyńska 1 godzinę temu Matylda Damięcka wytyka absurdy w ograniczeniach. Zabawna grafika Matylda Damięcka, jak zwykle w punkt wyraziła myśli wielu z nas. Jej najnowsza grafika dotyczy obostrzeń, które dla części naszego społeczeństwa są wyjątkowo niezrozumiałe. W komentarzach wybuchła dyskusja. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Matylda Damięcka o obostrzeniach (ONS) Jej grafiki stały się już znakiem rozpoznawczym. Artystka poprzez sztukę komentuje doniesienia z Polski i ze świata. Jej prace wywołują wiele komentarzy i emocji, ale zazwyczaj są pozytywnie odbierane przez internautów. Matylda Damięcka nie boi się zabierać głosu odnośnie kontrowersyjnych tematów czy krytykować postanowień rządu. Matylda Damięcka o obostrzeniach Tym razem odniosła się do obostrzeń, których musimy przestrzegać od początku pandemii. Matylda Damięcka zauważyła jednak, że nie są one równe dla wszystkich. Zestawiła ze sobą dwa obrazki kościołów z różnymi podpisami, co ciekawe oba obiekty są objęte innymi ograniczeniami. Ta publikacja wywołała wiele komentarzy, a obserwatorzy Damięckiej popierali jej punkt widzenia. "Płakać się chce, ale to było do przewidzenia w kraju, gdzie sztuka jest prawie zawsze na końcu listy priorytetów. A poza tym podobno artysta jak głodny to lepiej tworzy", "Bardzo celny komentarz. Jak zawsze w punkt", "Po lewej więcej wyborców", "Korona to strasznie inteligentny wirus! Przecież religia jest potrzeba, a na co komu kultura. Lepiej, żeby człowiek chodził głupi, ale wierzący" – przytakiwali. Nowe obostrzenia – strefa żółta Kongresy i targi: na jednego uczestnika musi przypadać nie mniej niż 2,5 m2 powierzchni, każdy z uczestników musi mieć maseczkę.

Wydarzenia sportowe – zajęte może być tylko 25 proc. widowni, widzowie są zobowiązani zakrywać usta i nos.

Imprezy kulturalne – zajęte może być nie więcej niż 25 proc. miejsc, przestrzeni uczestnicy muszą mieć maseczki.

Wesołe miasteczka i parki rozrywki – 1 osoba na 10 m2.

Gastronomia – 1 osoba na 4 m2.

Siłownie – 1 osoba na 7 m2.

Kina – 25 proc. widowni może być zajęte.

Kościoły – zakrywanie ust i nosa. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

Wesela i inne uroczystości o charakterze rodzinnym – maksymalnie 75 osób. Wcześniej mogło być 100 osób. Te zmiany zaczną obowiązywać od 17 października 2020 roku.

Komunikacja publiczna – pasażerowie mogą zająć 100 proc. miejsc siedzących lub 50 proc. wszystkich miejsc. Nowe obostrzenia – strefa czerwona ·Obowiązkowe maseczki zasłaniające usta i nosy w przestrzeni publicznej. Wyjątkiem są tylko osoby, które mają zaświadczenie od lekarza lub dokument potwierdzający niepełnosprawność.

Zakaz organizacji targów i kongresów, wydarzeń kulturalnych, działalności wesołych miasteczek i parków rozrywki.

Brak publiczności na wydarzeniach sportowych.

Gastronomia – w lokalu gastronomicznym (restauracje, bary) limit osób uzależniony jest od powierzchni. Na jedną osobę musi przypadać 4 m2. Wszystkie restauracje i inne punkty gastronomiczne znajdujące się w strefie czerwonej mogą być czynne tylko w godzinach 6:00-22:00.

Transport zbiorowy – w autobusach i innych środkach komunikacji publicznej zajęte może być tylko 50 proc. liczby miejsc siedzących albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu. Jednocześnie w pojeździe musi być pozostawione co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych.

Siłownie – limit osób na siłowni wynosi 1 osoba na 10 m2.

Kina – 25 proc. widowni może być zajęte. Każdy na widowni musi mieć maseczkę.

Kościoły – obowiązek stosowania maseczek przez uczestników mszy i nabożeństw. W kościołach obowiązuje też limit osób – może się w nich znajdować tyle wiernych, ile wynosi 50 proc. obłożenia budynku. Z kolei w czasie wydarzeń religijnych na terenie miejscowości w strefie czerwonej, które odbywają się na zewnątrz, konieczne jest zakładanie maseczek oraz zachowanie dystansu 1,5 m od innych uczestników.

Wesela i inne uroczystości rodzinne – 50 osób wyłączając obsługę.