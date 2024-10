Z konta zniknęło 200 tys. złotych. Słowa męża na rozprawie ją zszokowały

Iza jest w trakcie rozwodu. Przed 15 lat tkwiła w związku z Czarkiem, poza którym z początku świata nie widziała. Mężczyzna udawał głowę rodziny, podczas gdy na rodzinę zarabiała wyłącznie Iza. Czarek robił przez cały czas wszystko, aby nie pójść do pracy. Kiedy już znalazł jakieś zajęcie, zaraz rezygnował, albo mówił, że nie jest to coś na miarę jego ambicji.

Za to, co zarobiła, jej mąż chodził sobie na szkolenia, kupił wspólny samochód, podjął się remontu domu po rodzicach. Pewnego dnia Iza zauważyła, że z ich konta zniknęło aż 200 tys. złotych.

To Jola ma w praktyce decydować, na co zostaną przeznaczone pieniądze, które zarobił jej mąż. Przez to między partnerami dochodzi do sprzeczek. Według Grzegorza pieniądze "rozchodzą się na duperele".