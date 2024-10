Ok, rozumiem

Seksuolożka nie ma wątpliwości. To podstawa udanego związku

W jaki sposób sprawić, aby związek przetrwał długie lata? Czy istnieje metoda na to, by w długoletniej relacji podtrzymać namiętność? Na te pytania odpowiedziała seksuolożka.

Chantelle Otten jest seksulożką, która niedawno udzieliła odpowiedzi na kilka pytań dziennikarce serwisu stylemagazines.com. Ekspertka zwróciła uwagę na to, co najbardziej w jej opinii wpływa na to, czy związek jest udany.

- Chodzi o podtrzymanie romansu i ekscytacji - zaznacza, podając kilka przykładów, które mogą pomóc parom w zacieśnieniu i utrwalaniu więzi.

Seksuolożka powiedziała wprost. Ta rzecz może zabijać namiętność w związkach

Początki związku kojarzą się wielu osobom z motylami w brzuchu, ekscytacją, odkrywaniem nowych cech naszego partnera. Kiedy mijają kolejne lata, w pewnym momencie zdajemy sobie sprawę, jak dobrze znamy drugą osobę - etap zaskoczeń mamy już w zasadzie za sobą. W jaki sposób utrzymać namiętność w długoletniej relacji? Ekspertka ma podstawową radę.

- Świetnym sposobem na podtrzymanie intymności jest zaskakiwanie siebie nawzajem małymi gestami, które wyrażają naszą miłość; czy to zostawienie notatki, zaplanowanie spontanicznej randki, czy po prostu złożenie sobie nawzajem komplementu. Chodzi o podtrzymanie romansu i ekscytacji, nawet w małych rzeczach - wyjaśnia serwisowi stylemagazines.com seksuolożka Chantelle Otten.

Ekspertka nie ma też wątpliwości co do tego, co może zepsuć związek.

- Rutyna może stać się zabójcą namiętności. Próbujcie z partnerem próbowania czegoś nowego, albo zróbcie sobie małą przerwę. A co najważniejsze, znajdźcie czas na nieprzerwane, pozbawione rozproszeń wspólne chwile, zarówno te intymnie fizyczne, jak i po prostu na głębokie rozmowy - dodaje seksuolożka.

Trzy najważniejsze zasady

Chantelle Otten została poproszona o wskazanie trzech rad dotyczących bycia w związku i udanego życia seksualnego. Ekspertka jako priorytet wskazała szczerą komunikację. - Rozmawiaj otwarcie ze swoim partnerem o swoich potrzebach, pragnieniach i granicach. Szczere rozmowy budują zaufanie i intymność, ułatwiając wspólne pokonywanie wyzwań - podkreśliła.

Po drugie, seksuolożka zaapelowała, aby nie bać się szukać wsparcia, poprzez terapię, czytanie materiałów naukowych czy uczestnictwo w warsztatach.

- Podobnie jak idziesz do lekarza w sprawie zdrowia fizycznego, dbanie o swoje dobre samopoczucie seksualne i relacyjne jest niezbędne - zaznaczyła.

W trzecim podpunkcie znalazły się ciekawość i rozwój. Ekspertka zauważyła, że relacje i doświadczenia seksualne ewoluują z czasem. - Pozostań ciekawy, bądź otwarty na naukę i odkrywanie nowych aspektów swojego związku i pamiętaj, że rozwój jest naturalną częścią każdej zdrowej relacji - zauważyła.

