Meghan Markle kocha te sneakersy. Są na wyprzedaży!

Meghan Markle uwielbia Adidasy Stan Smith

Właśnie dlatego dość często widzimy ją w dżinsach i ulubionych sneakersach. Meghan Markle jest fanką klasycznego modelu Adidas Stan Smith . To buty, które w1964 roku zaprojektowano dla legendarnego tenisisty, Stana Smitha. Proste sneakersy ze skóry, ze perforacjami, które układają się w słynne trzy paski, doczekały się wielu wariantów kolorystycznych, ale to białe są ulubionym modelem Markle.

Adidasy, model Stan Smith, potrafią kosztować nawet 400 zł. Jednak jest to model, który bardzo często pojawia się na wyprzedażach. Teraz niektóre warianty można upolować za 149 zł. To naprawdę dobra cena za buty, które są szalenie uniwersalne: sprawdzą się do dżinsów, letniej sukienki czy garnituru, w bardziej ulicznej stylizacji. Nic dziwnego, że Meghan Markle tak lubi te buty.