Mery Spolsky: "Utrata mamy przypomniała mi, jak ważna jest kobieca solidarność"

Zebrałam się na ten krok i poszłam na pierwszą wizytę do psychoterapeuty. Coś między nami nie kliknęło, a wpływ na to mogły mieć różne rzeczy. Przyszłam na tę wizytę, stałam pod klatką i nie mogłam wpisać numeru, bo akurat coś się zacięło. Pan, który przyszedł za mną, był bardzo zniecierpliwiony i wkurzony tym, że blokuję wejście na klatkę. Westchnął coś za moimi plecami, wszedł przede mnie, wpisał numer i poszedł. Pomyślałam: "burak". Za chwilę okazało się, że ów pan to doktor, do którego zapisałam się na wizytę. Kiedy go zobaczyłam, od razu mnie sparaliżowało.