Aleksandra Dejewska chorowała na bulimię. "Wpędziłam się w długi, bo zamiast spłacać kredyt, kupowałam sobie jedzenie"

Zwlekałam z tym jeszcze cztery miesiące. W końcu poszłam do poradni zdrowia psychicznego. Tam trafiłam do pani, która specjalizowała się w uzależnieniach, jednak nasza praca nie została dokończona, bo zaszła w ciążę. Potem trafiłam do dwóch kolejnych specjalistów, ale współpraca się nie układała. Kupiłam sobie wtedy książki psychologiczne i zaczęłam zgłębiać temat, szukałam odpowiedzi na pytanie, z czego wynika moja choroba. To pomogło mi zrozumieć moją rodzinę. I to, że nie byłam niczemu winna. Z perspektywy czasu widzę, że na pierwszych terapiach bałam się oddać kontrolę. Tego najczęściej obawiają się moje pacjentki. Dzięki terapii udało mi się przepracować również to, że jestem DDA. I doszłam do wniosku, że jeśli chcę pomagać innym, muszę być zdrowa. Teraz dbam ekstremalnie, by niczego "nie wnieść" do gabinetu.