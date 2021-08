Makijaże Polki odejmują nawet 20 lat. Zdradziła pomocny trik

Wyjątkowe makijaże dojrzałych kobiet

Na swojej stronie internetowej makijażystka gwiazd wyznaje natomiast: "W swoim życiu miałam przyjemność pracować nad wizerunkiem setek kobiet i były to dla mnie wyjątkowe spotkania, które pozwoliły mi poznawać wspaniałych ludzi i robić to co naprawdę lubię. Kocham swoją pracę, lubię pomagać kobietom wykorzystywać ich atuty i sprawiać, aby czuły się piękne. Make-up to nie tylko dobieranie odpowiednich kolorów czy kosmetyków, to przede poznawanie oczekiwań oraz charakteru drugiej osoby, tak aby makijaż nie był maską, ale podkreśleniem tego, co jest atrakcyjne w każdej kobiecie".