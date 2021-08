Karolina Malinowska odniosła się do sytuacji Patricii Kazadi. "Dlaczego bywamy tak okrutne?"

"Co się stało z Patricią Kazadi?"

To pytanie padło wiele razy po jednym z ostatnich branżowych eventów, na których po długim czasie pojawiła się Patricia Kazadi. Piosenkarce zrobiono wtedy kilka zdjęć, a na następny dzień Instagram zalały komentarze: "Co się stało z Kazadi?", "Co się stało, że jest taka gruba?", "Czy to afrykańskie geny się odezwały?", a także "Kazadi szykuje się do roli hipopotama? Bo jak tak, to jest już gotowa". Okazało się, że wokalistka od dłuższego czasu choruje, a swój apel do obserwatorów oraz mediów opublikowała na Instagramie.