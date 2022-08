Miała 19 lat, kiedy zmuszono ją do małżeństwa. Mąż decydował o wszystkim

Miała 19 lat, kiedy zmuszono ją do małżeństwa

Julia, która dopiero się urodziła, dołączyła do wspólnoty mimo woli i w ten sposób była wychowywana. Miała być nieufna dla każdego, kto nie był Żydem lub był Żydem niepraktykującym. Miała pamiętać, że jeżeli tylko pokaże kawałek swojego ciała publicznie, pójdzie do "specjalnego rodzaju piekła". Oprócz tego, nie miała dostępu do edukacji. Wmawiano jej, że nie ma takiej potrzeby, bo jak tylko wyjdzie za mąż, będzie służyła swojemu mężowi. Urodzi mu dzieci i będzie robiła to, na co będzie miał ochotę.