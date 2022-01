Był świadkiem Jehowy. "Chciałem żyć w raju na ziemi po Armagedonie"

- Zacząłem gorączkowo obliczać i wyszło mi, że to tuż-tuż. W książce przedstawiona była cała masa dowodów, że żyjemy w ostatnich dniach obecnego świata. Szczęśliwie lektura dawała podpowiedź, jak uniknąć zagłady. Wystarczyło przyłączyć się do świadków. Przeraziła mnie myśl, że Armagedon przyjdzie przed końcem wakacji. Zebrałem wszystkie rzeczy i wróciłem do rodzinnego Białegostoku, by znaleźć świadków - dodaje.