Miała lecieć na majówkę. Wszystko stanęło pod znakiem zapytania

- Baliśmy się różnych przeszkód, więc wykupiliśmy dodatkowe ubezpieczenie na wypadek zachorowania na COVID-19, czy ewentualnej rezygnacji z podróży. Cios przyszedł jednak z innej strony. Co do wylotu nie mieliśmy wątpliwości, że się odbędzie, bo zaplanowany był na 30 kwietnia, ale przed powrotem z Grecji stanęła jedna wielka niewiadoma. Długo czekaliśmy na jakąkolwiek informację o tym, czy ten lot się odbędzie, czy nie, a jeśli tak, to na jakie lotnisko nas przekierują. Wiadome było, że nie wrócimy na to samo, z którego wylecimy z Warszawy – wyjaśnia Ewa, z jakim stresem wiązała się dla niej tegoroczna majówka.