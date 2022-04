Dobrze wiedzą, jak manipulować. Uważaj na te zachowania

Wyolbrzymianie

Magda, 36 lat, pielęgniarka z Wrocławia: Gdy zwracam mężowi uwagę, żeby nie chodził po mieszkaniu w zabłoconych butach po bieganiu w lesie, to reaguje na to zupełnie nieadekwatnie do sytuacji. Mówi: "Nie krzycz na mnie", "przestań się o wszystko czepiać", "wszystko ci przeszkadza, nawet to, że oddycham". Wyolbrzymia moje słowa, mówi, że zrobiłam mu karczemną awanturę, że się nad nim znęcam, że nie daję mu żyć. Reaguje zupełnie niewspółmiernie do tego, co powiedziałam i w efekcie to on zaczyna krzyczeć na mnie. Po takiej wymianie zdań czuję się skołowana… Zaczynam się zastanawiać, czy rzeczywiście przesadnie się czepiam. Może rzeczywiście reaguję niewłaściwie? Tylko na koniec to ja sprzątam to błoto rozniesione po całym mieszkaniu, ponieważ mojemu mężowi ono nie przeszkadza.