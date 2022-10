Miała urodzić za kilka tygodni. Wtedy z jej twarzą zaczęło dziać się coś niepokojącego

Paraliż Bella najczęściej dotyka kobiet w ciąży

Paraliż Bella określany także porażeniem nerwu twarzowego, to paraliż lub osłabienie mięśni twarzy. Zazwyczaj występuje po jednej stronie. Specjaliści tłumaczą, że do paraliżu przyczynia się zapalenie nerwu twarzowego. A ono w rezultacie powoduje obrzęk. Łzawienie oka, trudności z przeżuwaniem. Niemożność zmarszczenia czoła, czy uniesienia brwi. To tylko kilka z objawów paraliżu Bella.