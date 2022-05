"Między nami". Anna-Maria Sieklucka: Jestem orędowniczką stawania za kobietami i za ich głosem

Warto odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie kobiety komentują negatywnie inne kobiety, co one sobą reprezentują. Często zakompleksiona kobieta, która ma przed sobą silną kobietę, czuje się niedowartościowana, niżej postawiona. Niestety, jeśli nie jest w zgodzie ze sobą, nie akceptuje siebie, to założę się, że za plecami tej pewnej siebie kobiety, pozostawi jakiś komentarz. My jesteśmy niepewne siebie, nie kochamy siebie, nie zdajemy sobie sprawy z własnej wartości. Często tę wartość zaniżają dodatkowo mężczyźni oraz my same. Kiedy zaczynamy nad sobą pracować, a to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, to przechodząc tę drogę, zaczynamy się zastanawiać nad tym, co mówimy, jak mówimy, do kogo i dlaczego.