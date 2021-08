Anna-Maria Sieklucka o scenach łóżkowych w "365 dni". Nie było jej łatwo

Sceny łóżkowe nie są dla niej łatwe. Sieklucka o kulisach z planu "365 dni"

"To nie jest wcale tak, że jak już nakręciłam wiadomo jakie sceny, to teraz jest łatwiej. To tak wcale nie jest, bo cały czas się trzeba do tego przygotowywać i myśleć o tym, w jaki sposób się do tego podejdzie, cały czas przygotowywać swoją głowę. Ale absolutnie chciałabym też podkreślić, że byliśmy bardzo zaopiekowani, jeżeli chodzi o kręcenie tych scen, także też wielkie chapeau bas dla producentów i dla koordynatorów, którzy z nami byli" – opowiada Sieklucka.