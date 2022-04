Kobiety pokochały suknię ślubną Laury z filmu "365 dni". Będzie nowym hitem mody ślubnej?

Historia Laury i Massimo podzieliła widzów. Jedni uważają, że to szkodliwy, szowinistyczny kicz, inni - że romantyczna fantazja na temat romansu idealnego. Liczby nie pozostawiają jednak złudzeń. Polacy mają słabość do twórczości Blanki Lipińskiej. Wygląda na to, że hitem stanie się także ślubna stylizacja Laury. Gipiurowa suknia, w której główna bohaterka staje przed ołtarzem (a przede wszystkim, w której oddaje się ukochanemu chwilę przed ceremonią) już teraz wzbudza wielkie emocje.